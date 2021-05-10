Тысячи человек приняли участие в праздничной акции Музея Победы

Фото: ФГБУК «Музей Победы»

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Столичный Музей Победы провел в воскресенье, 9 мая, праздничную программу в честь Дня Победы.

Тысячи человек приняли участие в праздничной акции «Лента Победы на Голубе мира»: дети, молодежь, ветераны. В числе участников акции — члены мотоклуба «Ночные волки», которые вернулись из международного мотопробега «Дороги Победы – Дорога домой». Байкеры также побывали в Зале Памяти и Скорби, где возложили цветы к монументу «Скорбящая мать».

Впервые у музея прошла акция «Лица Победы». Школьники и студенты выстроились на ступенях перед главным входом с портретами своих родственников-фронтовиков, а затем передали их истории в проект «Лица Победы.

В Зале Полководцев прошел гала-концерт «Журавли Победы», а в зале «Конев» состоялся театральный фестиваль «Дороги Победы». Многие посетители музея присоединились к фестивалю «Мундир Победы», став участниками яркого дефиле.

Также 9 мая Музей Победы провел на кинопоказы, мастер-классы и выставки: «Триумф Победителей», «Фронтовые кассиры», «Поэзия и проза о войне» и другие.

На открытой площадке работала однодневная экспозиция военных раритетов, которые представили поисковики из объединения «Тризна».

Завершился праздничный день грандиозным салютом.

Ранее сообщалось, что в школах Москвы прошел патриотический флешмоб «Лучшая сотня».

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