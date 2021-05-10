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Автомобиль загорелся на проезжей части на юго-востоке Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Автомобиль загорелся на проезжей части на юго-востоке Москвы

Илья Ашуров

Происшествия
Россия, Москва, улица Верхние Поля, 56с26 Карта всех событий

На юго-востоке столицы на дороге загорелся автомобиль. Об этом в понедельник, 10 мая, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Уточняется, что инцидент произошел на улице Верхние Поля, владение 56, строение 26.

Машина загорелась на проезжей части. Информации о пострадавших пока нет. Из-за случившегося движение по указанной улице в сторону центра осуществляется по одной полосе.

Автомобиль загорелся на проезжей части на юго-востоке МосквыФото: Telegram-канал «Дептранс. Оперативно»

Ранее «Вечерняя Москва» писала, что автобус загорелся на внутренней стороне МКАД. В результате аварии никто не пострадал. Уточнялось, что автобус был без пассажиров.

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