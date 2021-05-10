Два автомобиля столкнулись на внутренней стороне МКАД
Россия, Москва, МКАД, 60-й километр, внешняя сторонаКарта всех событий
ДТП с участием двух машин произошло на внутренней стороне МКАД. Об этом в понедельник, 10 мая, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
Уточняется, что автомобили столкнулись в районе пересечения МКАД с Рублевским шоссе. Из-за аварии движение на внутренней стороне кольцевой дороги сильно затруднено. На место происшествия уже прибыли оперативные службы.
Ранее «Вечерняя Москва» писала, что автомобиль загорелся на проезжей части на юго-востоке столицы. Инцидент произошел на улице Верхние Поля, владение 56, строение 26.
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