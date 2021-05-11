Совбез РФ заподозрил США в вовлечении других стран в создание биооружия

Фото: Минобороны РФ

США разрабатывают для многих государств индивидуальные планы биологических исследований. Об этом во вторник, 11 мая, заявил первый заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Аверьянов.

По его словам, индивидуальные планы разрабатываются исходя из потребностей национальных биопрограмм, в первую очередь военного назначения. Эта деятельность осуществляется через навязывание программ «Глобальное партнерство по нераспространению оружия массового уничтожения», а также двусторонних программ «Совместные биологические обязательства» и «Совместное сокращение угроз», сообщает РИА Новости.

Ранее секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что в подконтрольных США лабораториях, которые находятся около границ России и Китая, разрабатывают биологическое оружие. Он добавил, что в прилегающих к этим лабораториям районах фиксируют появление заболеваний, которых там не выявлялось ранее.

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