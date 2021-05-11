Психолог объяснил, как цвет автомобиля связан с характером владельца

Кадр из сериала «Отчаянные домохозяйки»

Британский психолог Ли Чемберс рассказал, что говорит о человеке выбор цвета для авто.

Так, люди, выбирающие серебристые и серые цвета, предпочитают практичность. Они не предаются мечтаниям и являются достаточно разумными людьми, которые держат слово и стремятся соответствовать общественным нормам. Черные авто обычно принадлежат водителям с хорошим стилем. Это сдержанные люди, отличающиеся своей изысканностью, но не склонные к драматизму.

Владельцы белых автомобилей, как правило, высокоорганизованны. Они стремятся к получению высокого статуса в обществе. Синий цвет предпочитают осторожные люди. Они редко попадают в аварии и отличаются верностью друзьям.

Чувственные и энергичные люди предпочитают красные автомобили. Такие автовладельцы, как правило, любят находиться в центре внимания, они общительны и легко заводят новые знакомства. Золотистые авто принадлежат ценителям комфорта, отличающимся тягой к гламурной жизни. Однако золотой является одним из наименее востребованных цветов авто за последние годы, отметил психолог.

Желтый цвет тоже не входит в число самых популярных. Владельцы таких авто, как правило, энергичны и позитивны. Они обладают своей особой «солнечной» энергией. Фиолетовые авто принадлежат оригинальным людям, претендующим на уникальность. Они стремятся выделиться их толпы, часто делают громкие заявления.

Владельцы зеленых авто, по мнению психолога, довольно скромны и крайне приземлены. Они склонны вести сбалансированный образ жизни, известны своим простым подходом к жизни. Чего нельзя сказать о водителях розовых авто, которые не особо задумываются о мнении других людей. Владельцы таких авто смелые и жизнерадостные, передает издание «За рулем».

Ранее автоэксперт рассказал, как правильно проверять автомобили с пробегом перед покупкой.

Читайте также: Продажи подержанных машин в Москве выросли на полтора процента