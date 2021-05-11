После вечеринок в столичной квартире из нее пропали вещи на 150 тысяч рублей
В Москве арендатор обокрал собственника помещения на крупную сумму денег. Об этом во вторник, 11 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.
Собственник сдал в аренду нежилое помещение в 1-м Басманном переулке, дом 5/20. Но арендатор, вероятно, решил подзаработать. Он сдал указанное помещение повторно своей знакомой, которая часто устраивала в квартире вечеринки. Через некоторое время арендатор освободил помещение, а собственник заметил, что из него пропали вещи. Материальный ущерб собственник оценил в 150 тысяч рублей.
Полиция проводит проверку по факту случившегося.
Читайте также: Взрыв произошел в казанской школе, где подросток устроил стрельбу