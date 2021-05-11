Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
После вечеринок в столичной квартире из нее пропали вещи на 150 тысяч рублей
Фото: tekstilschiky.mos.ru

После вечеринок в столичной квартире из нее пропали вещи на 150 тысяч рублей

Илья Ашуров

Происшествия
Россия, Москва, 1-й Басманный переулок, 5/20с1 Карта всех событий

В Москве арендатор обокрал собственника помещения на крупную сумму денег. Об этом во вторник, 11 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Собственник сдал в аренду нежилое помещение в 1-м Басманном переулке, дом 5/20. Но арендатор, вероятно, решил подзаработать. Он сдал указанное помещение повторно своей знакомой, которая часто устраивала в квартире вечеринки. Через некоторое время арендатор освободил помещение, а собственник заметил, что из него пропали вещи. Материальный ущерб собственник оценил в 150 тысяч рублей.

Полиция проводит проверку по факту случившегося.

Читайте также: Взрыв произошел в казанской школе, где подросток устроил стрельбу

арендасобственники жильякража
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Наталия Покровская
Наталия Покровская

Дети и деньги: почему за оценки платить нельзя

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Как работать меньше, а жить лучше: российский рецепт

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Два часа в неделю, глядя в потолок: почему лениться полезно

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Опасность надвигается: как биолог Миша отменил апокалипсис

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кризис в Армении: Пашинян уходит, чтобы остаться

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Мое право на праздник

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Город героев, город-герой: сколько памятных дат в мае

Все мнения
О проекте