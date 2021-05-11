После вечеринок в столичной квартире из нее пропали вещи на 150 тысяч рублей

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Россия, Москва, 1-й Басманный переулок, 5/20с1 Карта всех событий

В Москве арендатор обокрал собственника помещения на крупную сумму денег. Об этом во вторник, 11 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Собственник сдал в аренду нежилое помещение в 1-м Басманном переулке, дом 5/20. Но арендатор, вероятно, решил подзаработать. Он сдал указанное помещение повторно своей знакомой, которая часто устраивала в квартире вечеринки. Через некоторое время арендатор освободил помещение, а собственник заметил, что из него пропали вещи. Материальный ущерб собственник оценил в 150 тысяч рублей.

Полиция проводит проверку по факту случившегося.

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