Еще 8115 новых случаев COVID-19 выявлено в России за последние сутки

Фото: pixabay.com

В России выявлено 8115 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией за последние сутки в 82 регионах. Об этом сообщили на сайте стопкоронавирус.рф.

Отмечается, что за сутки зафиксировано 329 летальных исходов, полностью вылечились 7009 человек.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Москва продолжает лидировать по количеству заболевших в России. В столице за сутки прибавилось еще 2628 пациентов, на втором месте Санкт-Петербург — 717 заболевших. В Московской области за день выявлено 657 новых случаев.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Гутерреш заявил о желании ООН воспользоваться вакциной «Спутник V»