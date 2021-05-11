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Еще 8115 новых случаев COVID-19 выявлено в России за последние сутки
Фото: pixabay.com

Еще 8115 новых случаев COVID-19 выявлено в России за последние сутки

Полина Долганова

Общество

В России выявлено 8115 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией за последние сутки в 82 регионах. Об этом сообщили на сайте стопкоронавирус.рф.

Отмечается, что за сутки зафиксировано 329 летальных исходов, полностью вылечились 7009 человек.

Еще 8115 новых случаев COVID-19 выявлено в России за последние суткиФото: Стопкоронавирус.рф

Москва продолжает лидировать по количеству заболевших в России. В столице за сутки прибавилось еще 2628 пациентов, на втором месте Санкт-Петербург — 717 заболевших. В Московской области за день выявлено 657 новых случаев.

Еще 8115 новых случаев COVID-19 выявлено в России за последние суткиФото: Стопкоронавирус.рф

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