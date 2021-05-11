Никас Сафронов рассказал о домогательствах со стороны клиентки

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Художник Никас Сафронов рассказал о неприятном случае, произошедшем с ним во время работы над очередным заказом.

По словам художника, к нему обратился швейцарский бизнесмен, который попросил его написать портрет супруги. Натурщица должна была позировать в обнаженном виде, и, как только Сафронов принялся за портрет, она начала проявлять к нему недвусмысленные знаки внимания.

— То руку положит чуть ниже живота, то смотрит пристально в глаза, но пройдет мимо и как бы невзначай нежно заденет меня. В итоге она столь сильно раскрепостилась, что стала меня домогаться: просто прямым текстом заявила, что хочет со мной переспать, — приводит слова художника Пятый канал.

Сам Никас Сафронов заявил, что не воспринимает своих натурщиц как женщин — для него они, скорее, «объект, который художнику предстоит изобразить на холсте». Он рассказал, что никаких чувств к этой женщине он не испытал и старался оставить эти отношения исключительно профессиональными.

Настойчивые намеки женщины показались ему неприятными. Художник отказался от работы и вернул заказчику деньги. По словам Сафронова, девушка довольно долго его преследовала — писала, звонила, но он не стал отвечать ей взаимностью.

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