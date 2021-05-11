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Следком запросил передачу дела по факту ДТП, в котором погибли три человека
Фото: СК РФ

Следком запросил передачу дела по факту ДТП, в котором погибли три человека

Илья Ашуров

Происшествия

Следственный комитет РФ займется расследованием дела о гибели трех человек в ДТП в столице. Об этом во вторник, 11 мая, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

Инцидент произошел 11 мая — на 53-м километре МКАД. Легковая машина столкнулась с грузовиком. В результате аварии погибли три человека — двое взрослых и один ребенок, еще один пассажир получил серьезные повреждения.

Следователи установят все обстоятельства случившегося.

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