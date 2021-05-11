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Количество несчастных случаев на МЖД во время майских праздников снизилось
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Количество несчастных случаев на МЖД во время майских праздников снизилось

Евгения Владимирова

Город

В период майских праздников на Московской железной дороге (МЖД) количество несчастных случаев с гражданами снизилось более чем на 40 процентов. Об этом во вторник, 11 мая, рассказали «ВМ» в пресс-службе МЖД.

— На Московской железной дороге с 1 по 10 мая количество случаев травмирования граждан на объектах железнодорожной инфраструктуры снизилось на 44,4 процента по сравнению с аналогичным периодом допандемийного 2019 года, при этом практически осталось на уровне 2020 года, — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что основной причиной всех несчастных случаев является неправильный переход через железнодорожные пути.

В преддверии школьных каникул с 3 мая по 3 июня в школах и детских садах проводится акция «Дорога железная — не для игры!». Особое внимание при этом будет уделяться тем учреждениям, которые находятся вблизи железных дорог.

Кроме того, железнодорожники совместно с транспортной полицией проведут рейды в тех местах, где пешеходы переходят пути.

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происшествия на железной дорогеРоссийские железные дорогиМЖД
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