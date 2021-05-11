Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Последний фильм в главной роли с Владимиром Этушем покажут в Еврейском музее
Фото: Официальный сайт театра имени Вахтангова (http://www.vakhtangov.ru/)

Последний фильм в главной роли с Владимиром Этушем покажут в Еврейском музее

Ольга Маркова

Культура

Еврейский музей приглашает посетителей 12 мая принять участие в просмотре и обсуждении дебютного короткометражного фильма Сергея Батаева «Старый вояка». В последующем обсуждении фильма, помимо режиссера, будет вести разговор исполнительница главной женской роли Ольга Тумайкина.

Фильм рассказывает историю маленькой семьи, ее глава Егор Кузьмич — старик, который прошел Первую мировую войну, а на второй потерял сыновей. Возраст и здоровье не позволяют Егору Кузьмичу самому отправиться на фронт, но идея о том, что человек должен защищать свою страну, пока он жив, не покидает старика.

Главную роль в фильме исполнил народный артист, участник войны Владимир Этуш. Во время съемок фильма ему было 96 лет. Работа в картине стала для актера последней.

Участие в мероприятии бесплатное по регистрации, сообщается на сайте музея.

Читайте также: Москвичей пригласили на показы поздних картин Педро Альмодовара

фильммузейВладимир Этуш
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Реставрируем знаковый объект

Евгений Сухов
Евгений Сухов

Улей на балконе — новое городское хобби

Марина Жигулина
Марина Жигулина

Бич XXI века: как справиться с выгоранием

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Дети и деньги: почему за оценки платить нельзя

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Как работать меньше, а жить лучше: российский рецепт

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Два часа в неделю, глядя в потолок: почему лениться полезно

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Опасность надвигается: как биолог Миша отменил апокалипсис

Все мнения
О проекте