Последний фильм в главной роли с Владимиром Этушем покажут в Еврейском музее

Фото: Официальный сайт театра имени Вахтангова (http://www.vakhtangov.ru/)

Еврейский музей приглашает посетителей 12 мая принять участие в просмотре и обсуждении дебютного короткометражного фильма Сергея Батаева «Старый вояка». В последующем обсуждении фильма, помимо режиссера, будет вести разговор исполнительница главной женской роли Ольга Тумайкина.

Фильм рассказывает историю маленькой семьи, ее глава Егор Кузьмич — старик, который прошел Первую мировую войну, а на второй потерял сыновей. Возраст и здоровье не позволяют Егору Кузьмичу самому отправиться на фронт, но идея о том, что человек должен защищать свою страну, пока он жив, не покидает старика.

Главную роль в фильме исполнил народный артист, участник войны Владимир Этуш. Во время съемок фильма ему было 96 лет. Работа в картине стала для актера последней.

Участие в мероприятии бесплатное по регистрации, сообщается на сайте музея.

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