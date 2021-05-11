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Органы опеки могут получить право разрешать браки 16-летних в России
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Органы опеки могут получить право разрешать браки 16-летних в России

Иван Юминов

Общество

Государственная дума (Госдума) рассмотрит законопроект, который позволит органам опеки выдавать разрешение на вступление в брак 16-летним. Это следует из документа, размещенного в системе Госдумы.

В данный момент россияне, достигшие этого возраста, могут получить разрешение на вступление в брак в органах местного самоуправления. В случае принятия законопроекта, такое право получат органы опеки и попечительства, отмечается в документе на сайте.

Ранее сообщалось о том, что рекордное количество пар заключили брак в кабинах Московской канатной дороги за день.

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