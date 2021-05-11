Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Москвич попытался получить на почте посылку со стероидами
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Москвич попытался получить на почте посылку со стероидами

Илья Ашуров

Происшествия

Полиция задержала москвича, который пытался ввезти на территорию России запрещенное сильнодействующее вещество. Об этом во вторник, 11 мая, «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь.

По словам представителя ведомства, задержанный договорился с неизвестным о почтовой пересылке запрещенного вещества. Последний отправил на имя москвича посылку, в которой были спрятаны пакеты с метандиеноном (сильнодействующее вещество, используемое в качестве допинга ­— прим. «ВМ»).

Позже в полицию поступил звонок из почтового отделения. Сотрудники службы сообщили, что в одной из посылок может быть контрабанда. Проведенная экспертиза показала, что в посылке было почти 23 грамма метандиенона. Вскоре получатель отправления был задержан.

— У задержанного была изъята посылка, в которой находилось 7 блистерных упаковок с неизвестным веществом в виде таблеток общей массой 22,15 грамма, — сказала Гузь.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Контрабанда сильнодействующих веществ».

Читайте также: «Как в рубашке родилась»: школьница рассказала о гимназии в Казани, в которой произошла стрельба

посылказапрещенные веществанезаконный ввоз
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

«Колумбайн» в Казани: нельзя убивать детей

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Реставрируем знаковый объект

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Самый народный кандидат: зачем барон Мюнхгаузен идет в политику

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Война в произведениях современных писателей

Евгений Сухов
Евгений Сухов

Улей на балконе — новое городское хобби

Марина Жигулина
Марина Жигулина

Бич XXI века: как справиться с выгоранием

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Как работать меньше, а жить лучше: российский рецепт

Все мнения
О проекте