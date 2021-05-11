Москвич попытался получить на почте посылку со стероидами

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Полиция задержала москвича, который пытался ввезти на территорию России запрещенное сильнодействующее вещество. Об этом во вторник, 11 мая, «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь.

По словам представителя ведомства, задержанный договорился с неизвестным о почтовой пересылке запрещенного вещества. Последний отправил на имя москвича посылку, в которой были спрятаны пакеты с метандиеноном (сильнодействующее вещество, используемое в качестве допинга ­— прим. «ВМ»).

Позже в полицию поступил звонок из почтового отделения. Сотрудники службы сообщили, что в одной из посылок может быть контрабанда. Проведенная экспертиза показала, что в посылке было почти 23 грамма метандиенона. Вскоре получатель отправления был задержан.

— У задержанного была изъята посылка, в которой находилось 7 блистерных упаковок с неизвестным веществом в виде таблеток общей массой 22,15 грамма, — сказала Гузь.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Контрабанда сильнодействующих веществ».

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