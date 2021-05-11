Москвич попытался получить на почте посылку со стероидами
Полиция задержала москвича, который пытался ввезти на территорию России запрещенное сильнодействующее вещество. Об этом во вторник, 11 мая, «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь.
По словам представителя ведомства, задержанный договорился с неизвестным о почтовой пересылке запрещенного вещества. Последний отправил на имя москвича посылку, в которой были спрятаны пакеты с метандиеноном (сильнодействующее вещество, используемое в качестве допинга — прим. «ВМ»).
Позже в полицию поступил звонок из почтового отделения. Сотрудники службы сообщили, что в одной из посылок может быть контрабанда. Проведенная экспертиза показала, что в посылке было почти 23 грамма метандиенона. Вскоре получатель отправления был задержан.
— У задержанного была изъята посылка, в которой находилось 7 блистерных упаковок с неизвестным веществом в виде таблеток общей массой 22,15 грамма, — сказала Гузь.
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Контрабанда сильнодействующих веществ».
Читайте также: «Как в рубашке родилась»: школьница рассказала о гимназии в Казани, в которой произошла стрельба