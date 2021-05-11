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Актриса Морозова из Comedy Woman рассказала о попытке изнасилования
Фото: Youtube / Эмпатия Манучи

Актриса Морозова из Comedy Woman рассказала о попытке изнасилования

Виктория Федотова

Звезды

Актриса Татьяна Морозова из шоу Comedy Woman рассказала о попытке изнасилования. По ее словам, это произошло в Анапе, где она отдыхала с подругой.

— Ко мне стал приставать молодой человек, я осталась одна. Поняла, что он очень решительно настроен. Я понимала, что сделаю все, чтобы этого не случилось. Он был мусульманином. Мой мозг начал работать так, что я стала искать всевозможные лазейки. Сказала, что я тоже мусульманка и что он меня оскорбит и унизит, — вспоминает актриса.

В итоге они договорились, что мужчина ее проводит, а сама подошла к таксисту, якобы узнать время, захлопнула дверь и сказала: «Гони!».

— И просто убежала, уехала на такси. Он шел меня провожать. Я сделала все, чтобы этого не случилось. Это исключительно мой случай, бывают разные. Это очень страшно для женщины, но найти в себе силы преодолеть все даже после изнасилования… Это же тоже надо преодолеть, — пояснила Морозова в интервью Владиславу Манучарову.

По словам актрисы, жертвам, пережившим насилие, важна поддержка близких.

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