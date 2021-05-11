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Гендиректор подмосковного предприятия задолжал работникам более 7 миллионов рублей
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Гендиректор подмосковного предприятия задолжал работникам более 7 миллионов рублей

Илья Ашуров

Происшествия

В Серпухове генеральный директор местного предприятия не выплачивал сотрудникам зарплату более трех месяцев. Задолженность компании перед работниками составляет более семи миллионов рублей. Об этом во вторник, 11 мая, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по МО Ольга Врадий.

По словам представителя ведомства, руководитель компании не выполнял обязательства перед работниками с мая по август 2020 года. В результате чего с предприятия уволилось 79 сотрудников. Тем не менее ему все же придется нести ответственность за подобное поведение.

— По ходатайству следственных органов для обеспечения погашения задолженности по заработной плате на имущество обвиняемого наложен арест, — уточнила Врадий.

Гендиректору предъявлено обвинение, предусмотренное статьей «Невыплата заработной платы».

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