Заболеваемость ОРВИ в Москве снизилась за неделю
Ситуация с гриппом и ОРВИ на территории столицы спокойная, соответствует весеннему сезону. Заболеваемость ниже эпидпорога на 38,9 процента. Об этом во вторник, 11 мая, сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по Москве.
Уточняется, что за неделю, с 3 по 9 мая, отмечено снижение заболеваемости среди горожан почти на 29 процентов.
В ведомстве добавили, что от гриппа в Москве привили свыше 7,4 миллиона человек. Из них свыше 1,2 миллиона — дети.
Ранее врач объяснила, какие заболевания поможет выявить анализ крови.
Читайте также: Фармаколог допустил вероятность развития индийского мукормикоза в России