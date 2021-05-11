Заболеваемость ОРВИ в Москве снизилась за неделю

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Ситуация с гриппом и ОРВИ на территории столицы спокойная, соответствует весеннему сезону. Заболеваемость ниже эпидпорога на 38,9 процента. Об этом во вторник, 11 мая, сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по Москве.

Уточняется, что за неделю, с 3 по 9 мая, отмечено снижение заболеваемости среди горожан почти на 29 процентов.

В ведомстве добавили, что от гриппа в Москве привили свыше 7,4 миллиона человек. Из них свыше 1,2 миллиона — дети.

Ранее врач объяснила, какие заболевания поможет выявить анализ крови.

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