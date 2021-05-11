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«Доработать до мая и уйти»: подруга убитой учительницы в Казани рассказала о ней
Фото: instagram/ignatevaelle

«Доработать до мая и уйти»: подруга убитой учительницы в Казани рассказала о ней

Иван Юминов

Происшествия

Певица Alfina рассказала о своей подруге Эльвире Игнатьевой, учительнице английского языка, которая погибла при стрельбе в школе в Казани.

— Игн (Игнатьева — прим. «ВМ») была моей лучшей школьной подругой. Я всегда любила ее, непонятной мне, особенной любовью, — поделилась исполнительница.

Игнатьева жаловалась своей подруге на то, что у нее нет свободного времени, «последние пять лет она будто не жила». Alfina предлагала ей уйти с работы, и та «обещала доработать до мая и уйти».

Учительницу держал грант, который она получала за то, что заняла второе место на конкурсе «Учитель года» в 2018 году, рассказала Alfina на своей странице в Instagram.

Стрельба в казанской школе

Напомним, во вторник, 11 мая, в школе в Казани произошла стрельба. По предварительной информации, подросток открыл стрельбу по школьникам в учебном заведении. Силовикам удалось задержать подозреваемого. Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что задержанный подозреваемый — 19-летний юноша, у которого есть разрешение на оружие.

Во всех школах Казани в среду, 12 мая, будут отменены занятия, также глава республики объявил эту дату днем траура.

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УчительницастрельбаКазань
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