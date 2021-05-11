Новый низкопольный автобус вышел на обкатку в Москве

Фото: Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы

Первый низкопольный микроавтобус испытывают на дорогах столицы. Его обкатывают на маршруте №520. Об этом во вторник, 11 мая, сообщает Telegram-канал Департамента транспорта Москвы.

Уточняется, что автобус ГАЗель Сити будет ходить на линии до 1 сентября. Тест-драйв покажет, насколько машина приспособлена к столичному движению.

В салоне микроавтобуса есть система климат-контроля, USB-разъемы, места для пассажиров с коляской, а также откидной пандус.

Ранее два трамвайных маршрута запустили между метро «Дмитровская» и Соболевским проездом.

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