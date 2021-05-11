Кравцов заявил, что тревожную кнопку в школе в Казани нажали вовремя

Фото: пресс-служба Совфеда

Тревожную кнопку в школе в Казани, где произошла стрельба, нажали вовремя. Об этом заявил министр просвещения России Сергей Кравцов во вторник, 11 мая.

— Школа была оборудована кнопкой вызова. Вовремя нажали кнопку, приехали все соответствующие службы, — рассказал министр.

Кроме того, пострадавшим при стрельбе школьникам, а также их семьям, окажут всю необходимую помощь, приводит слова Кравцова РИА Новости.

Стрельба в казанской школе

Напомним, во вторник, 11 мая, в школе в Казани произошла стрельба. По предварительной информации, подросток открыл стрельбу по школьникам в учебном заведении. Силовикам удалось задержать подозреваемого. Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что задержанный подозреваемый — 19-летний юноша, у которого есть разрешение на оружие.

Во всех школах Казани в среду, 12 мая, будут отменены занятия, также глава республики объявил эту дату днем траура.

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