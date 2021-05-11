Тележурналист Попов обсудил с ректором МГУ вопрос сохранения культурного наследия

Фото: Мария Попова

Россия, Москва, улица Колмогорова, 1 Карта всех событий

Журналист телеканала «Россия 1» Евгений Попов обсудил с ректором МГУ Виктором Садовничим необходимость усиления контроля за состоянием объектов культурного наследия в масштабах страны. Также на встрече обсуждались перспективы строительства большого научного кластера на территории МГУ.

— Предлагаю усилить контроль за состоянием объектов, которые относятся к культурному наследию. Также считаю необходимым рассмотреть увеличение в 10 раз минимального штрафа за действия, повлекшие повреждение или уничтожение объекта культурного наследия, — отметил Евгений Попов.

По словам ректора МГУ Виктора Садовничего, вопрос сохранения объектов культурного наследия — один из значимых для формирования национальной идентичности и памяти об историческом прошлом нашей страны. Поэтому в этой сфере необходим тщательный контроль. Собственники исторических зданий должны понимать, что поддержка их в приемлемом состоянии — это не только значительные затраты, но и серьезная ответственность.

Тема реставрационных работ в аудиториях главного университета России в последние месяцы была достаточно резонансной. Тележурналист отметил: в социальных сетях высказывались опасения, что в ходе реставрации могут быть утрачены историческая мебель и интерьер отдельных кабинетов.

Совместно с представителями Департамента культурного наследия Москвы Евгений Попов осмотрел ряд аудиторий, где проводится капремонт. Представители контролирующих структур подчеркнули, что оригинальные предметы мебели и интерьера не были утрачены, а за нарушение культуры проведения производственных работ подрядчик оштрафован на 100 тысяч рублей.

В ходе встречи с ректором журналист также отметил, что не все собственники объектов культурного наследия обеспечивают надлежащий контроль за их состоянием. И во многих случаях наказание за некачественные реставрационные работы не соответствует наносимому ущербу.

Ранее со студентами МГУ встретился детский онколог-гематолог, академик РАН, основатель Центра им. Д. Рогачева Александр Румянцев.

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