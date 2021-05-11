Почти 12 миллионов пассажиров перевезли на ОЖД в апреле

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Красносельский р-н, Москва Карта всех событий

Пассажиропоток на Октябрьской железной дороге в апреле составил 11,7 миллиона человек. Об этом во вторник, 11 мая, сообщает пресс-служба магистрали.

Уточняется, что апрельский пассажиропоток в три раза превысил аналогичный показатель прошлого года.

Также в пресс-службе отметили, что за период с января по апрель поезда ОЖД перевезли свыше 40 миллионов человек. Это на 4,4 процента больше аналогичного периода 2020 года.

Ранее пассажиропоток станции «Дубровка» вырос в первый рабочий день после закрытия участка метро.

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