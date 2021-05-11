Бойко рассказал о местонахождении обвиняемых в госизмене Медведчука и Козака

Виктор Медведчук / Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь», двоих членов которой заподозрили в госизмене, не будет проводить внутреннее расследование. Об этом «Вечерней Москве» заявил основатель и сопредседатель ОПЗЖ Юрий Бойко.

11 мая генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что глава политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук и член фракции Тарас Козак подозреваются в государственной измене и хищении ресурсов в Крыму.

В разговоре с «ВМ» Бойко назвал ситуацию политическим давлением.

— Знаете, такая мода пошла: СБУ, если кого-то хочет обобрать, придумывает дело о терроризме, — прокомментировал сопредседатель партии. — Я в эти обвинения не верю. Мы их отвергаем и считаем надуманными.

Бойко уточнил, что руководство партии не намерено проводить проверку на фоне того, что членам фракции вменяют причастность к указанным выше преступлениям.

— Это чистый бред! Мы будем защищать наших товарищей, — заявил собеседник «ВМ».

Говоря о местоположении и статусе Медведчука и Козака, Бойко обратил внимание на то, что «Козак вообще в России», в то время как Медведчук находится на Украине. Разглашать подробности политик не стал, сославшись на «понятные причины».

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