Кузнецова заявила, что напавший на школу в Казани подорвал в ней взрывное устройство

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Стрелок, напавший на школу в Казани, подорвал в ней взрывное устройство. Об этом заявила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова во вторник, 11 мая.

— Было заложено устройство нападавшим, оно подорвано. Осмотрев все по маршруту того (я человеком его не назову), кто стрелял по нашим детям, мы видим, что трагедия могла бы быть гораздо большей, — приводит слова омбудсмена ТАСС.

Стрельба в казанской школе

Напомним, во вторник, 11 мая, в школе в Казани произошла стрельба. По предварительной информации, подросток открыл стрельбу по школьникам в учебном заведении. Силовикам удалось задержать подозреваемого. Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что задержанный подозреваемый — 19-летний юноша, у которого есть разрешение на оружие.

Во всех школах Казани в среду, 12 мая, будут отменены занятия, также глава республики объявил эту дату днем траура.

Читайте также: «Срочно закрыться в классах!»: что известно о стрельбе в казанской школе