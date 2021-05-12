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«Что ты сделала?»: Лену Миро возмутила реакция Тодоренко на госпитализацию Топалова
Фото: instagram/reginatodorenko

«Что ты сделала?»: Лену Миро возмутила реакция Тодоренко на госпитализацию Топалова

Кирилл Николаев

Звезды

Блогер Лена Миро оценила реакцию телеведущей Регины Тодоренко на госпитализацию супруга Влада Топалова. По ее мнению, поведение Тодоренко было возмутительным, потому что она делилась своими переживаниями по поводу состояния певца в социальных сетях.

Блогер задалась вопросом, что же телеведущая сделала для того, чтобы не потерять супруга.

— Что ты сделала, чтобы не потерять мужа? Ну, как что? Вот, объявила обо всем в Instagram. Это — самое главное. Муж пропал с радаров — что делать? Писать быстрее пост, а то все отвлеклись на Бузову! — написала Миро в Instagram.

Блогер призналась, что ей совсем не нравится интрига, которую звезды создают вокруг проблем со здоровьем. Миро полагает, что знаменитости слишком часто пиарятся на своих недомоганиях.

Напомним, о госпитализации музыканта Влада Топалова стало известно 6 мая. Позднее его жена Регина Тодоренко рассказала, что муж идет на поправку. Она не уточнила причину, по которой Топалову потребовалась операция.

Читайте также: «Несет откровенный бред»: Лена Миро озвучила возможные причины госпитализации Бузовой

блогерРегина ТодоренкоВлад Топалов
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