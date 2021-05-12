Мадуро ожидает поставки российской вакцины «Спутник Лайт» в Венесуэлу

@nicolasmaduro/Фотография из аккаунта Николаса Мадуро в Twitter

Венесуэла ожидает скорых поставок российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт». Об этом в среду, 12 мая, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро в эфире телеканала VTV.

По его словам, лекарственный препарат применяется одной дозой, что облегчит вакцинацию миллионов человек.

С начала пандемии в Венесуэле зафиксировано 209 162 случая коронавируса. От осложнений умерло 2304 человека.

Ранее Министерство здравоохранения России зарегистрировало однокомпонентную вакцину от коронавируса «Спутник Лайт». Эффективность препарата составила 79,4 процента с 28-го дня после получения иммунизации. Кроме того, исследования Центра имени Гамалеи показали, что новая вакцина эффективна против всех новых штаммов коронавируса

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