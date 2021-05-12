Движение поездов на Арбатско-Покровской линии метро введено в график
Движение поездов на Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена введено в график. Об этом в среду, 12 мая, сообщили в Twitter-аккаунте Московского метрополитена.
Движение поездов на линии введено в график.— Московское метро (@MetroOperativno) May 12, 2021
Ранее интервалы движения поездов на Арбатско-Покровской линии метро были увеличены из-за падения человека на пути. О состоянии пострадавшего пока не сообщается.
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