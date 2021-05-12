Интервалы движения поездов увеличены на Арбатско-Покровской линии метро

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Интервалы движения поездов на Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена увеличены из-за падения человека на пути. Об этом в среду, 12 мая, сообщили в Twitter-аккаунте Московского метрополитена.

На центральном участке Арбатско-Покровской линии (3) временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути. — Московское метро (@MetroOperativno) May 12, 2021

В настоящее время движение поездов вводится в график. Выясняются все обстоятельства случившегося.

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