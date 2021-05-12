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Интервалы движения поездов увеличены на Арбатско-Покровской линии метро
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Интервалы движения поездов увеличены на Арбатско-Покровской линии метро

Кирилл Николаев

Транспорт

Интервалы движения поездов на Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена увеличены из-за падения человека на пути. Об этом в среду, 12 мая, сообщили в Twitter-аккаунте Московского метрополитена.

В настоящее время движение поездов вводится в график. Выясняются все обстоятельства случившегося.

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