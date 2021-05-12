Глава ETOA рассказал, когда туризм в Евросоюзе сможет восстановиться от кризиса

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Туризм в Евросоюзе сможет полностью восстановиться от кризиса не раньше 2023 года. Об этом заявил глава Европейской ассоциации по туризму ETOA Том Дженкинс.

По его словам, следующий год может стать «очень интересным». Эксперт выразил надежду на то, что коронавирус и страхи вокруг пандемии станут воспоминаниями в 2022 году, а сфера туризма начнет пробуждаться.

Том Дженкинс предположил, что в следующем году объем туризм будет составлять около половины от того, что было в 2019 году. При этом он отметил, что сфера туризма должна полностью восстановиться.

— Однако я не думаю, что отрасль восстановится в своем прежнем виде раньше 2023 года, — сказал он.

Глава ETOA добавил, что оценить ущерб, нанесенный отрасли, пока трудно — для этого нужно дождаться начала работы в этой сфере, передает РИА Новости.

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