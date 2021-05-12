Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
«Купил за свой счет»: Запашный рассказал, сколько денег он заплатил за слона из зоопарка
Фото: instagram.com/zapashny.ru

«Купил за свой счет»: Запашный рассказал, сколько денег он заплатил за слона из зоопарка

Евгения Владимирова

Звезды

Дрессировщик Эдгард Запашный рассказал, сколько он заплатил за покупку слона. Животное он приобрел несколько лет назад в Ростове-на-Дону для Большого московского цирка.

По словам дрессировщика, он давно мечтал поработать со слонами. Его дядя Мстислав Запашный занимался дрессировкой этих животных до своей смерти, после него этим занимался его сын. Когда Эдгард Запашный решился на покупку животного, выяснилось, что получить для цирка слона не так просто.

— Прибрести такое животное очень тяжело. К примеру, в Таиланде вопрос вывоза решает сам король. Надо заключать межправительственное соглашение, — рассказал Запашный в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио».

К счастью, в те годы в зоопарке Ростова-на-Дону родилась слониха. Содержать еще одного обитателя слоновника возможности не было, потому животное решили продать. Эдгард Запашный выкупил ее за 12 миллионов рублей. Сейчас новой обитательнице цирка четыре года.

— Я купил слона за свой счет. Сделка составила порядка двенадцати миллионов рублей. Я счастлив. Теперь в Большом московском цирке есть слониха. Ей сейчас четыре годика. Надеемся, что в будущем будет потомство, но надо подождать. Слоны начинают размножаться в 12 лет, — рассказал Запашный.

Ранее Аскольд Запашный рассказал, как цирковые животные доживают старость.

Читайте также: Юбилейные мероприятия Большого Московского цирка перенесены на сентябрь

Большой Московский циркЭдгард Запашныйцирк
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Юрий Барзыкин
Юрий Барзыкин

Путешествие из Москвы в Россию: где отдохнуть этим летом

Руслан Клинский
Руслан Клинский

«Колумбайн» в Казани: нельзя убивать детей

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Макрон под ударом: будет ли во Франции гражданская война

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Реставрируем знаковый объект

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Самый народный кандидат: зачем барон Мюнхгаузен идет в политику

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Война в произведениях современных писателей

Евгений Сухов
Евгений Сухов

Улей на балконе — новое городское хобби

Все мнения
О проекте