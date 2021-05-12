«Купил за свой счет»: Запашный рассказал, сколько денег он заплатил за слона из зоопарка

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Дрессировщик Эдгард Запашный рассказал, сколько он заплатил за покупку слона. Животное он приобрел несколько лет назад в Ростове-на-Дону для Большого московского цирка.

По словам дрессировщика, он давно мечтал поработать со слонами. Его дядя Мстислав Запашный занимался дрессировкой этих животных до своей смерти, после него этим занимался его сын. Когда Эдгард Запашный решился на покупку животного, выяснилось, что получить для цирка слона не так просто.

— Прибрести такое животное очень тяжело. К примеру, в Таиланде вопрос вывоза решает сам король. Надо заключать межправительственное соглашение, — рассказал Запашный в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио».

К счастью, в те годы в зоопарке Ростова-на-Дону родилась слониха. Содержать еще одного обитателя слоновника возможности не было, потому животное решили продать. Эдгард Запашный выкупил ее за 12 миллионов рублей. Сейчас новой обитательнице цирка четыре года.

— Я купил слона за свой счет. Сделка составила порядка двенадцати миллионов рублей. Я счастлив. Теперь в Большом московском цирке есть слониха. Ей сейчас четыре годика. Надеемся, что в будущем будет потомство, но надо подождать. Слоны начинают размножаться в 12 лет, — рассказал Запашный.

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