Московский «Карат» выпустил миллиардную партию сырка «Дружба»

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Столичный завод «Карат» выпустил миллиардную партию плавленого сырка «Дружба». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он уточнил, что рецептура любимого россиянами сырка была разработана еще в 1960 году.

По словам Ефимова, четыре крупных и средних производителя молочной продукции, которые работают в столице, дают городу свыше шести тысяч рабочих мест. В прошлом году общий объем отгруженных товаров составил 44,3 миллиарда рублей.

Как отметил заммэра, в мае завод «Карат» получил статус промышленного комплекса. В связи с этим он имеет право на льготы, в том числе снижение налога на прибыль и имущество, а также земельного налога.

В свою очередь глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров уточнил, что продукция завода поставляется во все регионы России, а также экспортируется в Белоруссию, Азербайджан, Туркменистан, Казахстан и Узбекистан.

— В ближайшее время предприятие рассчитывает нарастить долю экспорта и выйти на рынки Грузии, Таджикистана и Монголии, — цитирует Прохорова Интерфакс.

Генеральный директор завода плавленых сыров «Карат» Евгений Гребнев обратил внимание на то, что сырок «Дружба» стал для предприятия знаковым продуктом, рецептура которого не меняется на протяжении долгих лет.

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