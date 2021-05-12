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СМИ: Перед уходом в гимназию предполагаемый казанский стрелок пытался поджечь квартиру
Фото: Telegram/ТАСС

СМИ: Перед уходом в гимназию предполагаемый казанский стрелок пытался поджечь квартиру

Виктория Родимкина

Происшествия

Перед тем как отправиться в школу в Казани, предполагаемый стрелок попытался поджечь свою квартиру. Об этом сообщает Telegram-канал Baza в среду, 12 мая.

Уточняется, что Ильназ Галявиев, подозреваемый в нападении на школу, в результате которого погибли девять человек, около 9 утра 11 мая облил одну из дверей в квартире селитрой, поджег ее и вышел. Огонь не разгорелся, поэтому пожара в квартире не случилось. После произошедшего в гимназии следователи смогли провести в помещении обыск.

По данным канала, кроме нескольких упаковок селитры в доме у Галявиева нашли неизвестный порошок, алюминиевую пудру и бутылку с настойкой лекарства «Мухомор».

Стрельба в казанской школе

Во вторник, 11 мая, в гимназии № 175 произошла стрельба, в результате которой погибли семеро детей и две учительницы, еще 21 человек был госпитализирован с ранениями разной тяжести. Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, который имел официальное разрешение на оружие.

СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция — пожизненное лишение свободы. Во всех школах Казани в среду, 12 мая, будут отменены занятия, также глава республики объявил эту дату днем траура.

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