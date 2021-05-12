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Более 350 лифтов заменят в Подмосковье до конца 2021 года
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Более 350 лифтов заменят в Подмосковье до конца 2021 года

Елена Фролова

Общество

Работы по замене 357 лифтов проведут в Московской области в 2021 году. Новые подъемные механизмы появятся в 119 многоквартирных домах. Такую информацию предоставили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.

Всего на эти цели планируется потратить 1,2 миллиарда рублей. Причем в настоящее время 148 лифтов уже заменены. Уточняется, что план на этот год выполнен уже на 41 процент. В программу капитального ремонта в первую очередь входят лифты, срок эксплуатации которых превышает 25 лет. На данный момент весь лифтовой парк с подобным «возрастом» уже заменен. Реализация программы ведется в плановом режиме.

В общей сложности в регионе насчитывается порядка четырех тысяч лифтов, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня». С 2014 года были приведены в порядок лифтовые оборудования в 3,7 тысячи жилых домов.

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