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Более тысячи ракет выпустили по Израилю палестинские группировки
Фото: Pixabay

Более тысячи ракет выпустили по Израилю палестинские группировки

Виктория Родимкина

Происшествия

Палестинские группировки из сектора Газа выпустили по Израилю более тысячи ракет, около 200 из них не пересекли границу и разорвались на территории Палестины. Об этом сообщил представитель израильской армии Йонатан Конрикус в среду, 12 мая.

По его словам, свыше 38 часов продолжается операция против палестинских исламистов.

— За это время по израильской территории было выпущено 860 ракет, которые пересекли границу, и еще около 200 ракет не пересекли разделительный забор и разорвались на территории сектора. Таким образом, в общей сложности с понедельника (10 мая — прим. «ВМ») выпущено более тысячи ракет, — сказал руководитель пресс-службы израильской армии.

Конрикус сообщил, что в результате ракетного обстрела погибли пять человек, более 200 — пострадали. Он уточнил, что два человека погибли в Лоде, двое — в Ашкелоне и один — в Ришон Ле-Ционе, сообщает РИА Новости.

Представитель армии Израиля также добавил, что система ПРО «Железный купол» продолжает эффективно перехватывать большой процент запускаемых из палестинского анклава ракет.

Напомним, 7 мая вспыхнули волнения сразу в двух районах Восточного Иерусалима, в которых по решению израильского суда проводится выселение ряда арабских семей. В результате уже больше недели продолжаются акции протеста, которые перерастают в беспорядки. На фоне этих событий глава палестинской национальной администрации Махмуд Аббас поручил представителю Палестины в Организации Объединенных Наций (ООН) провести заседание Совета Безопасности для обсуждения сложившейся ситуации.

Вечером 10 мая из сектора Газа в направлении нескольких израильских городов были выпущены десятки снарядов. Большинство из них было перехвачено системами ПВО. Ответственность за атаку взяла на себя организация ХАМАС. Позднее Израиль нанес ответные удары по военным объектам ХАМАС.

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