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Стоимость проезда снизится на Казанском направлении Московской железной дороги
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Стоимость проезда снизится на Казанском направлении Московской железной дороги

Евгения Владимирова

Транспорт
Россия, Москва, Казанский вокзал Карта всех событий

Департамент транспорта Москвы сообщил о снижении стоимости проезда на Казанском направлении Московской железной дороги. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства в среду, 12 мая.

Уточняется, что билет за проезд с 20 областных станций до Сортировочной, Электрозаводской и Казанского вокзала будет стоить столько же, сколько поездка до станции Выхино. Уточняется, что с этих станций можно будет пересесть на метро.

По словам представителей ведомства, этот проект продлится до 2 июля. Он позволит разгрузить станцию метро «Выхино» и открыть пассажирам метро новые маршруты. Теперь из центра можно с комфортом доехать на электричке.

Скидки распространяются на разовый билет из области в Москву, билет туда и обратно, абонемент «Ежедневно» на 10 дней, а также билеты «На количество поездок» и «Выходного дня», сообщается в Telegram-канале Дептранса.

Ранее стало известно об изменении в работе поездов на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях Московского метрополитена.

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