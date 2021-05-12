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Диетолог объяснил, почему вредно есть «за компанию»
Фото: pixabay.com

Диетолог объяснил, почему вредно есть «за компанию»

Евгения Владимирова

Здоровье

Диетолог Михаил Гинзбург рассказал, почему не стоит есть в компании друзей. По словам специалиста, совместный прием пищи является одним из проявлений пищевого поведенческого инстинкта человека.

— Это предполагает, что в компании мы хорошо посидим, обсудим, подумаем — и еда воспринимается в этом случае как фактор, который делает нашу компанию более сплоченной, внутри коммуникабельной, настроенной на адекватное обсуждение, — объяснил диетолог телеканалу «Звезда».

Гинзбург отметил, что пищевой поведенческий инстинкт сформировался в условиях нехватки еды. Тогда человек мог есть при любом удобном случае, чтобы совмещать прием пищи и общение. Для того чтобы не переедать, диетолог посоветовал во время общения ограничиться одним напитком, например, чаем.

— Вы можете просто посидеть с людьми, ограничившись чаем, поскольку за компанию вас зовут не для того, чтобы накормить, а пообщаться. В этом случае человек отказывается не от еды, а от общения, — подытожил Гинзбург.

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