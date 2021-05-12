Доктор Комаровский рассказал, как побороть бессонницу в любом возрасте

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Педиатр Евгений Комаровский рассказал, как справиться с бессонницей в любом возрасте. По словам специалиста, стресс, волнение, шум, непривычная обстановка, неудобная кровать и неправильное питание могут повлиять на сон человека.

Комаровский пояснил, что для хорошего сна необходимо устранить все причины, которые могут вызывать бессонницу. Для этого необходима удобная постель, в которой человек будет только спать.

Работу стоит перенести за стол, чтобы настроить организм на правильный лад. Следует избавиться от стресса и волнений, избегать работы по сменам, обеспечивать тишину в помещении и не пить перед сном алкоголь и напитки, содержащие кофеин.

Детям стоит установить режим сна, причем лучше всего делать это с первых дней жизни.

Кроме того, специалист посоветовал не прибегать к помощи препаратов для улучшения сна. Детям они никакой пользы не принесут, рассказал Комаровский на своей странице в соцсети Instagram.

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