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«Ночь музеев» пройдет в Коломенском и Измайлове
Фото: Наталья Феоктистова, Вечерняя Москва

«Ночь музеев» пройдет в Коломенском и Измайлове

Ольга Маркова

Культура

Усадьбы Объединенного музея-заповедника «Коломенское» и «Измайлово» 15 мая примут участие в акции «Ночь музеев».

В Коломенском для посетителей открыты музейные экспозиции «Дворец царя Алексея Михайловича. Историко-художественная реконструкция» во Дворце царя Алексея Михайловича, «Вехи истории Коломенского» в комплексе Передних ворот Государева двора, церковь Вознесения Господня и Голландский домик царя Петра I.

В усадьбе можно увидеть выставки: «Искусство сохранять», «Путешествие в XVII век. Московия глазами Адама Олеария», «Сокровища русского искусства. XVII век», «Москва и москвичи. Тайны забытых вещей», «Деревни и села вокруг Коломенского. По материалам археологических раскопок», «Тайны церкви Вознесения» и «Мастера. Техника и искусство русского строителя XIV–XIX вв.».

Кроме того, в этот вечер дважды состоится «Лаборатория искусства» с художником В. Маториным.

В музее-усадьбе «Измайлово» для осмотра открыта экспозиция «Измайлово — царская вотчина XVII в.».

Участие в мероприятиях бесплатное, по регистрации, сообщается на сайте музея.

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