Квартиры пяти ветеранов отремонтируют к лету в центре Москвы

Фото: Михаил Колобаев / Комплекс градостроительной политики и строительства

Россия, Москва, Большая Пионерская улица Карта всех событий

Пять квартир, в которых проживают ветераны Великой Отечественной войны ремонтируют в Замоскворечье. Работы планируют завершить уже к лету. Об этом в среду, 5 мая, сообщил глава муниципального округа Николай Матвеев.

По его словам, перед началом ремонта специалисты пообщались с ветеранами и зафиксировали их пожелания. В квартирах поменяют обои и окна, приведут в порядок кухни, ванные и коридоры. На работы выделили свыше трех миллионов рублей.

Уточняется, что ремонтируют квартиры на Большой Пионерской, Люсиновской и Новокузнецкой улицах, а также во 2-ом Щипковском переулке.

Ранее более ста градостроительных проектов вынесли на обсуждение москвичей.

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