ГИБДД проверит факт грубого нарушения ПДД рэпером Наваи
Правоохранители приступили к проверке по факту грубого нарушения ПДД, которое совершил российский рэпер Наваи Бакиров. В отношении исполнителя сотрудники ГИБДД возбудила административное дело. Об этом в среду, 12 мая, корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
Ранее рэпер из популярного дуэта HammAli&Navai на зеленом Mercedes проехался по разделительной полосе на Кутузовском проспекте. Так Наваи Бакиров смог обогнать другие машины. Однако его маневр попал на видео.
Владельцем автомобиля, за рулем которого находилась знаменитость, оказался бизнесмен, занимающийся ресторанной деятельностью, пишет РЕН ТВ. На машине числятся 28 штрафов. Их общая сумма — 17 тысяч рублей.
Ранее авария с участием трех автомобилей произошла в Западном округе Москвы.
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