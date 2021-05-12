ГИБДД проверит факт грубого нарушения ПДД рэпером Наваи

Фото: instagram/navaib

Правоохранители приступили к проверке по факту грубого нарушения ПДД, которое совершил российский рэпер Наваи Бакиров. В отношении исполнителя сотрудники ГИБДД возбудила административное дело. Об этом в среду, 12 мая, корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Ранее рэпер из популярного дуэта HammAli&Navai на зеленом Mercedes проехался по разделительной полосе на Кутузовском проспекте. Так Наваи Бакиров смог обогнать другие машины. Однако его маневр попал на видео.

Видео: Telegram-канал / Москва на дорогах

Владельцем автомобиля, за рулем которого находилась знаменитость, оказался бизнесмен, занимающийся ресторанной деятельностью, пишет РЕН ТВ. На машине числятся 28 штрафов. Их общая сумма — 17 тысяч рублей.

Ранее авария с участием трех автомобилей произошла в Западном округе Москвы.

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