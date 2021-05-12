Движение трамваев на востоке Москвы восстановили

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Россия, Москва, Халтуринская улица Карта всех событий

На территории Восточного административного округа столицы задержали трамваи из-за дерева, наклонившегося на контактную сеть. Об этом в среду, 12 мая, сообщил Telegram-канал Департамента транспорта Москвы.

Уточняется, что инцидент произошел на Халтуринской улице. Были задержаны маршруты № 4л, 4п, 13, а также № 36.

Позднее стало известно, что движение на трамвайной линии восстановили.

Ранее два трамвайных маршрута запустили между метро «Дмитровская» и Соболевским проездом.

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