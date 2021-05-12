МХТ имени Чехова опроверг информацию о госпитализации Евгения Сытого

Фото: Вечерняя Москва

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МХТ имени Чехова опроверг информацию о госпитализации актера Евгения Сытого из-за возникших на фоне тяжелой болезни осложнений. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщила сотрудница театра.

— Буквально полчаса назад я видела Евгения в нашем буфете. И выглядел он вполне здоровым, поэтому я сомневаюсь, что данная информация правдива, — уточнили в театре.

Ранее СМИ сообщили, что актер Евгений Костюков, выступающий под псевдонимом Сытый, госпитализирован в столичную клинику.

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