Коммунальщики Москвы убрали 20 поваленных ветром деревьев

Фото: ALEXANDR KAZAKOV

Последствия ураганного ветра на территории столицы ликвидируют коммунальные службы. Об этом в среду, 12 мая, сообщает официальный Telegram-канал Комплекса городского хозяйства Москвы.

Уточняется, что к восьми часам вечера стихия повалила в городе 20 деревьев. Из-за этого получили повреждения 12 автомобилей и одна опора освещения. Коммунальщики демонтируют поврежденные ветром конструкции, а также распиливают поваленные деревья.

Горожан призвали по возможности воздержаться от пребывания на улице, а также не парковать автомобили вблизи рекламных щитов и деревьев.

Ранее комплекс ЖКХ Москвы опубликовал видео о правилах безопасности при сильном ветре.

Читайте также: Температура до 30 градусов тепла ожидается в Москве на следующей неделе