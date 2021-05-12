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Коммунальщики Москвы убрали 20 поваленных ветром деревьев
Фото: ALEXANDR KAZAKOV

Коммунальщики Москвы убрали 20 поваленных ветром деревьев

Юлия Павлушова

Город

Последствия ураганного ветра на территории столицы ликвидируют коммунальные службы. Об этом в среду, 12 мая, сообщает официальный Telegram-канал Комплекса городского хозяйства Москвы.

Уточняется, что к восьми часам вечера стихия повалила в городе 20 деревьев. Из-за этого получили повреждения 12 автомобилей и одна опора освещения. Коммунальщики демонтируют поврежденные ветром конструкции, а также распиливают поваленные деревья.

Горожан призвали по возможности воздержаться от пребывания на улице, а также не парковать автомобили вблизи рекламных щитов и деревьев.

Ранее комплекс ЖКХ Москвы опубликовал видео о правилах безопасности при сильном ветре.

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