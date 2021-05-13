Диетолог рассказала, как есть все и не толстеть

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Диетолог из Австралии Лиэнн Уорд рассказала, каким способом можно не придерживаться диеты во время летнего отпуска и не набрать лишних килограммов.

По словам специалиста, если соблюдать несколько простых правил, можно не отказывать себе практически ни в какой еде. Для этого, утверждает диетолог, половину тарелки во время приема пищи должны занимать овощи и зелень, одну четвертую часть — продукты, содержащие углеводы, и еще четверть — белок.

Уорд рекомендовала не увлекаться алкогольными напитками.

— Если решите заказать спиртной напиток, постарайтесь ограничиться одним и смакуйте каждый глоток, так как алкоголь очень калориен, — цитирует эксперта по питанию Nine.com.au.

Кроме того, диетолог посоветовала не есть слишком много во время одного приема пищи. Она рекомендовала выработать привычку «останавливаться, когда наешься на 80 процентов».

Ранее Уорд рассказала, как следует питаться желающим расстаться с лишними килограммами. По ее словам, не существует специальной пищи, которая бы позволяла сжигать жир. Желающим похудеть она порекомендовала продолжать есть любимые продукты, но при этом урезать порцию.

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