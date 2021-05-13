Восемь общественных туалетов отремонтируют в Москве в 2021 году

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Восемь бесплатных стационарных общественных туалетов отремонтируют в 2021 году. Такую информацию предоставили в пресс-службе Государственного бюджетного учреждения «Доринвест».

Капитальный ремонт городских санузлов, находящихся на балансе учреждения, проводят каждый год. Так, в настоящее время будут обновлены объекты, расположенные на улицах Бирюлевской, Манежной, Красноармейской, Театральной аллее, проспекте Андропова и Ленинском проспекте, а также в Кремлевском проезде.

Всего учреждение обслуживает 193 бесплатных стационарных общественных туалета, 34 стационарных автоматических туалета-кабины и еще более трех тысяч передвижных компактных туалетов, которые обычно устанавливают в местах проведения различных мероприятий, отмечает РИАМО.

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