Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Восемь общественных туалетов отремонтируют в Москве в 2021 году
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Восемь общественных туалетов отремонтируют в Москве в 2021 году

Елена Фролова

Город

Восемь бесплатных стационарных общественных туалетов отремонтируют в 2021 году. Такую информацию предоставили в пресс-службе Государственного бюджетного учреждения «Доринвест».

Капитальный ремонт городских санузлов, находящихся на балансе учреждения, проводят каждый год. Так, в настоящее время будут обновлены объекты, расположенные на улицах Бирюлевской, Манежной, Красноармейской, Театральной аллее, проспекте Андропова и Ленинском проспекте, а также в Кремлевском проезде.

Всего учреждение обслуживает 193 бесплатных стационарных общественных туалета, 34 стационарных автоматических туалета-кабины и еще более трех тысяч передвижных компактных туалетов, которые обычно устанавливают в местах проведения различных мероприятий, отмечает РИАМО.

Читайте также: Собчак пожаловалась на условия в общественном туалете в подмосковном городе

ремонтобщественный туалетМосква
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кто заплатит алименты вместо горе-отцов

Константин Апрелев
Константин Апрелев

Дорого-богато: чем отличается элитное жилье от обычных квартир

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Куда пропала московская романтика

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Скорбим вместе с Казанью: почему оружие нужно запретить

Кирилл Щитов
Кирилл Щитов

Минус 10 км/ч: зачем понижать нештрафуемый порог скорости

Светлана Логвинова
Светлана Логвинова

Исповедь медсестры: жаль, что улыбки за маской не видно

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Самое страшное оружие Третьей мировой войны

Все мнения
О проекте