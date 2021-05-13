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Более 420 тысяч страниц исторических документов разместили на портале «Моя семья»
Фото: Пресс-служба Госдумы

Более 420 тысяч страниц исторических документов разместили на портале «Моя семья»

Илья Ашуров

Город

На портале «Моя семья» теперь доступны для изучения исторические документы, по которым можно узнать сведения о своих предках. Об этом в четверг, 13 мая, сообщила заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Речь идет о ревизских сказках — это своего рода аналог современной переписи населения. В них отражены данные о крестьянах, купцах, ремесленниках и мещанах. По словам Анастасии Раковой, интерес жителей столицы к своей генеалогии возрастает с каждым годом. Власти столицы прилагают усилия для того, чтобы сделать подобную информацию доступной. Для этого был запущен сервис «Моя семья».

— Сейчас же мы открываем доступ к 420 тысячам страниц ревизских сказок, аналогу современных переписей населения, которые раньше, как и метрические книги, можно было посмотреть только в читальном зале, — цитирует заммэра официальный сайт мэра столицы.

Более 420 тысяч страниц исторических документов разместили на портале «Моя семья»Фото: Главархив Москвы

Добавляется, что с момента запуска проекта «Моя семья» его услугами воспользовались более 1,2 миллиона человек.

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