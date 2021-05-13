Более 420 тысяч страниц исторических документов разместили на портале «Моя семья»

Фото: Пресс-служба Госдумы

На портале «Моя семья» теперь доступны для изучения исторические документы, по которым можно узнать сведения о своих предках. Об этом в четверг, 13 мая, сообщила заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Речь идет о ревизских сказках — это своего рода аналог современной переписи населения. В них отражены данные о крестьянах, купцах, ремесленниках и мещанах. По словам Анастасии Раковой, интерес жителей столицы к своей генеалогии возрастает с каждым годом. Власти столицы прилагают усилия для того, чтобы сделать подобную информацию доступной. Для этого был запущен сервис «Моя семья».

— Сейчас же мы открываем доступ к 420 тысячам страниц ревизских сказок, аналогу современных переписей населения, которые раньше, как и метрические книги, можно было посмотреть только в читальном зале, — цитирует заммэра официальный сайт мэра столицы.

Фото: Главархив Москвы

Добавляется, что с момента запуска проекта «Моя семья» его услугами воспользовались более 1,2 миллиона человек.

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