Отопительный сезон завершился в столице

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В столице завершился отопительный сезон. Об этом в четверг, 13 мая, сообщила пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы.

Уточняется, что на летний режим работы переведены системы теплоснабжения более 74 тысяч зданий, в том числе более 34 тысяч жилых домов.

Специалисты уже начали подготовку к следующему отопительному сезону, одним из главных направлений которого является проведение гидравлических испытаний.

— Они позволяют выявить возможные ненадежные участки тепловых сетей и своевременно принять меры по их ликвидации. На время испытаний производится временное отключение горячего водоснабжения, — говорится в официальном Telegram-канале ведомства.

Ранее сообщалось, что в домах Москвы началось плановое отключение горячей воды.

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