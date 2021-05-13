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Отопительный сезон завершился в столице
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Отопительный сезон завершился в столице

Анастасия Колоскова

Город

В столице завершился отопительный сезон. Об этом в четверг, 13 мая, сообщила пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы.

Уточняется, что на летний режим работы переведены системы теплоснабжения более 74 тысяч зданий, в том числе более 34 тысяч жилых домов.

Специалисты уже начали подготовку к следующему отопительному сезону, одним из главных направлений которого является проведение гидравлических испытаний.

— Они позволяют выявить возможные ненадежные участки тепловых сетей и своевременно принять меры по их ликвидации. На время испытаний производится временное отключение горячего водоснабжения, — говорится в официальном Telegram-канале ведомства.

Ранее сообщалось, что в домах Москвы началось плановое отключение горячей воды.

Читайте также: Что надо знать об отключении отопления и горячей воды в Москве

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