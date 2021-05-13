Один человек пострадал в результате ДТП на Кутузовском проспекте
На Кутузовском проспекте произошла авария с участием двух автомобилей. Один из них опрокинулся после случившегося. Об этом в четверг, 13 мая, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
Уточняется, что автомобили столкнулись в районе улицы Барклая. На данный момент движение на указанном участке дороги затруднено и осуществляется по одной полосе. На месте происшествия работают экстренные службы.
В пресс-службе МВД по городу уточнили, что, по предварительным данным, один человек в результате ДТП пострадал.
— Его передали медикам для осмотра и оказания медицинской помощи, — заключили в ведомстве.
Ранее «Вечерняя Москва» писала, что автомобиль опрокинулся после ДТП на Звенигородском шоссе, после чего образовался затор длиной в 2,3 километра в направлении Третьего транспортного кольца.
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