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Один человек пострадал в результате ДТП на Кутузовском проспекте
Фото: АГН Москва

Один человек пострадал в результате ДТП на Кутузовском проспекте

Илья Ашуров

Происшествия
улица барклая Карта всех событий

На Кутузовском проспекте произошла авария с участием двух автомобилей. Один из них опрокинулся после случившегося. Об этом в четверг, 13 мая, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Уточняется, что автомобили столкнулись в районе улицы Барклая. На данный момент движение на указанном участке дороги затруднено и осуществляется по одной полосе. На месте происшествия работают экстренные службы.

В пресс-службе МВД по городу уточнили, что, по предварительным данным, один человек в результате ДТП пострадал.

— Его передали медикам для осмотра и оказания медицинской помощи, — заключили в ведомстве.

Один человек пострадал в результате ДТП на Кутузовском проспектеФото: Telegram-канал «Дептранс. Оперативно»

Ранее «Вечерняя Москва» писала, что автомобиль опрокинулся после ДТП на Звенигородском шоссе, после чего образовался затор длиной в 2,3 километра в направлении Третьего транспортного кольца.

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Кутузовский проспектДТПавтомобиль
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