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Владельцев сайтов с аудиторией более 500 тысяч человек обяжут открывать филиалы в РФ
Фото: freepik.com

Владельцев сайтов с аудиторией более 500 тысяч человек обяжут открывать филиалы в РФ

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Владельцы иностранных сайтов, ежедневная аудитория которых превышает 500 тысяч россиян, будут обязаны открывать в России официальные представительства. Соответствующая норма содержится в законопроекте о регулировании зарубежных IT-компаний, заявил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в четверг, 13 мая.

Он отметил, что некоторые компании злоупотребляют своим монопольным положением и нарушают российские законы. Так, в Сети публикуются запрещенные материалы, ответственность за которые иностранные компании не несут.

— Наш законопроект обяжет владельцев крупных информресурсов с ежедневной аудиторией в РФ от 500 тысяч человек открывать официальные представительства (филиалы), которые должны в полном объеме представлять интересы и отвечать за их деятельность, — написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

Он отметил, что предлагаемые меры не ущемляют интересы российских пользователей и мешают работе с ресурсом.

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