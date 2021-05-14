Нелегальный шлагбаум снесли на юго-западе Москвы

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, проспект Вернадского, 33к1 Карта всех событий

Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы добилась демонтажа шлагбаума, незаконно установленного в Юго-Западном административном округе столицы (ЮЗАО).

Нелегальный шлагбаум был размещен по адресу проспект Вернадского, дом 33, корпус 1.

Как рассказал руководитель столичной Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский, разрешительная документация на установку ограждающего устройства отсутствовала, земельный участок под ним земельно-правовыми отношениями не был обременен, на государственный кадастровый учет не поставлен. Шлагбаум мешал свободному подъезду автомобилей к многоквартирным домам.

На основании обращения Госинспекции по недвижимости на заседании окружной комиссии по пресечению самовольного строительства на территории ЮЗАО Москвы было принято решение о демонтаже незаконного объекта.

К настоящему времени шлагбаум демонтирован, жителям ближайших домов обеспечен свободный проезд во двор, уточняется на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что на юго-западе Москвы организовали бесплатную автопарковку вместо нелегальной стоянки.

Читайте также: Нелегальную постройку с подвалом снесли на востоке Москвы