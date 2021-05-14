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Самострой снесли в столичном районе Марьино
Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Самострой снесли в столичном районе Марьино

Татьяна Плотникова

Город
Россия, Москва, Иловайская улица, 15с1 Карта всех событий

Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы добилась демонтажа постройки, незаконно возведенной в Юго-Восточном административном округе столицы (ЮВАО).

Самострой площадью 30 квадратных метров был размещен по адресу улица Иловайская, дом 15, строение 1.

Как рассказал руководитель Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский, объект не был поставлен на государственный кадастровый и технический учет, право собственности на него не зарегистрировано, разрешение на строительство и ввод в эксплуатацию не выдавалось, участок земельно-правовыми отношениями не обременен.

Незаконное строение находилось на участке, расположенном вдоль железнодорожных путей, где не предполагается строительство каких-либо объектов.

К настоящему времени самострой демонтирован, участок приведен в первоначальный вид, уточняется на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что на юго-западе Москвы организовали бесплатную автопарковку вместо нелегальной стоянки.

Читайте также: На юго-западе Москвы снесли нелегальный шлагбаум

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